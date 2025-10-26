Появилась новая версия в деле о жуткой гибели россиянки, чей труп нашли без головы

В Ивделе Свердловской области правоохранительные органы устанавливают личность женщины, чье тело было обнаружено в лесном массиве при крайне загадочных обстоятельствах. Останки нашли рабочие 16 октября неподалеку от перегона Улымсос-Оус, в пятидесяти девяти километрах от города, сообщает URA.RU.

© Московский Комсомолец

Как сообщил источник информационного агентства, проверка списков без вести пропавших в Ивделе и соседнем Оусе за последний год не дала результатов. Это позволяет предположить, что погибшая могла приехать в город из другого населенного пункта непосредственно перед трагедией. Также не исключено, что ее родные просто не заявляли о ее исчезновении в полицию.

На месте происхождения следователи обнаружили ряд личных вещей: кошельки, продукты, раскладной стул, а также немецкую монету 1939 года, зажигалку для газовой плиты и круглые очки. Среди элементов одежды на скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер. Наличие коллекционной монеты породило версию о том, что женщина могла увлекаться нумизматикой.

В настоящее время силовики проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства этого жестокого преступления. Особое внимание уделяется установлению личности погибшей, что является ключом к раскрытию дела.