Выживавший два месяца в море Михаил Пичугин впервые дал интервью

Единственный выживший в морской трагедии в Охотском море Михаил Пичугин впервые рассказал полную историю своего 67-дневного дрейфа. Эксклюзивное интервью он дал телеканалу РЕН ТВ.

Путешествие, затеянное как подарок на шестнадцатилетие его племянника Ильи, завершилось крупнейшей поисковой операцией и уголовным делом. Год спустя Пичугин по-прежнему живет с чувством вины за гибель брата и подростка.

Мужчины отправились к Шантарским островам, чтобы осуществить мечту — увидеть китов. Роковую роль сыграли неисправность мотора и решение отойти далеко от берега, что запрещено правилами. Когда связь с лодкой прервалась, активные поиски начались лишь через трое суток. На борту были лишь скудные запасы еды и воды.

Первые дни они пытались привлечь внимание проходящих судов, но тщетно. Штормы, голод и жажда медленно подтачивали их силы. Первым, на 41-й день дрейфа, не стало шестнадцатилетнего Илья, чей организм не выдержал лишений. Его смерть сломила отца, Сергея, который вскоре также умер. Оставшись один, Михаил не терял надежду, думая о встрече с собственной дочерью.

Его спасение стало чудом: экипаж рыболовного судна «Ангел», случайно сменивший район ловли, обнаружил его через 67 дней. Несмотря на перенесенные страдания, в отношении Пичугина возбуждено уголовное дело. Его история — суровый урок о том, как хрупка грань между мечтой и трагедией.

