Мужчина пырнул ножом водителя Porsche под Санкт-Петербургом из-за женщины

В Парголово мужчина ударил ножом нового спутника своей возлюбленной. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 24 октября на парковке торгового центра на Выборгском шоссе.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции на парковке обнаружен раненый, находившийся за рулем автомобиля «Порше», принадлежащего 35-летней жительнице Ленинградской области», — отмечается в сообщении полиции.

Женщина рассказала, что ее с новым возлюбленным преследовал на автомобиле Volkswagen Polo бывший возлюбленный. Между мужчинами произошло выяснение отношений, в результате которого преследователь ударил оппонента ножом. Пострадавший смог самостоятельно доехать до парковки торгового центра, где ему оказали медицинскую помощь.