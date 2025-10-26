В Уфе мужчина преследует и избивает бывшую жену

В Уфе мужчина три года сталкерит и избивает бывшую супругу, пишет «Baza».

Супруги, по данным канала, прожили в браке более 10 лет, завели двух детей. Муж начал выпивать и буянить, женщина решилась на развод.

Её жизнь после этого «превратилась в ад». Женщина рассказала «Базе», что бывший муж караулит её и избивает, пишет угрозы, прокалывает колёса машины, «заливает кислоту в бензобак». Кроме того, экс-супруг врывается в жильё, громит мебель и «угрожает убийством».

Его поведение и последствия разборок она зафиксировала на видео. Женщина написала заявление в полицию, она намерена добиться возбуждения уголовного дела.