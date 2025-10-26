Еще шесть лет назад неподалеку от Минской петли в Красноярском крае бесследно исчез 67-летний мастер спорта по ориентированию Владимир Шатыгин. Некоторые обратили внимание на совпадения в этой истории с недавней пропажей семьи Усольцевых.

Опытный ориентировщик с компанией в августе 2019 года отправился за ягодами в Партизанский район. Он отошел всего на сто метров от основной группы и бесследно исчез. При этом местность на этом участке не настолько сложная, чтобы там можно было легко заблудиться.

Примечательно, что, как и в случае с Усольцевыми, поиски Шатыгина проходили в условиях внезапно испортившейся погоды. Несмотря на масштабные поисковые операции с привлечением спасателей и техники, следов Шатыгина обнаружить не удалось. Его исчезновение по сей день остается загадкой, передает Aif.ru.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.