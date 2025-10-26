Эксперт по выживанию ответил на слухи об аномальной зоне

Аномальные явления не являются причиной исчезновения людей в тайге в Красноярском крае. Об этом заявил эксперт по выживанию Василий Федюнин, комментируя мистическую версию о пропаже семьи Усольцевых.

«Люди в тайге пропадают регулярно. Рыбаки, охотники, грибники и так далее. Это статистика. В диком месте за 70 лет несколько происшествий – лично для меня это не показатель аномальности», – отметил Федюнин в беседе с aif.ru.

По мнению эксперта, подобные случаи, к сожалению, являются реальностью для диких мест, где риск заблудиться или столкнуться с опасностями всегда присутствует. Он подчеркнул, что за 70 лет несколько происшествий не являются основанием для утверждений о мистике.

Федюнин также отметил значимость подготовки к походам в тайгу. По его словам, тщательное планирование маршрута, наличие необходимых навыков выживания и соответствующего снаряжения значительно повышают шансы на благополучный исход.

В Сети ранее появились слухи о том, что в районе исчезновения семьи Усольцевых якобы наблюдается повышенная концентрация аномальных явлений. В качестве аргументов приводились случаи исчезновения человека в 2019 году, недавней пропажи рыбака и крушения самолета Ил-12 в 1954 году. Однако Федюнин считает, что подобные примеры не являются достаточным доказательством существования некой аномальной зоны. Он призывает не поддаваться панике и домыслам, а дождаться результатов работы поисковых служб и следственных органов.

Ранее преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, имеющий опыт поисково-спасательных работ, заявил, что исчезнувшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых может просто прятаться.