Два человека погибли при пожаре в Омской области

В ночь на 26 октября в поселке Большие Уки Омской области произошла трагедия: в результате возгорания частного дома, веранды и дровяника погибли два человека.

Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило поздно ночью. Пламя охватило площадь в 152 квадратных метра. Ликвидацией открытого горения занимались семь пожарных с использованием трех единиц спецтехники. Тушение пожара было завершено к 4:25 утра.

На данный момент причина возгорания устанавливается. На кадрах с места происшествия видно, что дом сильно пострадал от огня: выбиты окна, покосился фасад, но открытое пламя уже потушено.

