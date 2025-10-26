В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево фигурируют и другие ОПС

Трое руководителей организованных преступных сообществ столичного региона — Юрий Королев, Олег Жаренный и Александр Сорокин — арестованы по делу о хищении денежных средств у военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По настоящему уголовному делу о хищении денежных средств у военнослужащих также арестованы Королев Юрий Евгеньевич, Жаренный Олег Вячеславович и Сорокин Александр Николаевич», — сообщили в правоохранительных органах, их данные передает ТАСС. Там уточнили, что Жаренный и Сорокин являются одними из руководителей Тушинского ОПС, а Королев — приближенный главы Лобненского ОПС.

Их задержание стало еще одним этапом масштабного расследования, в ходе которого арестованы уже около 40 человек, включая представителей полиции, таксистов и зазывал. Уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ — «участие в преступном сообществе». Совокупный ущерб, по данным следствия, превысил четыре миллиона рублей: пострадавшими признано множество военнослужащих, прибывших в регион транзитом или после выполнения боевых задач.

Следователи также отметили, что к преступлению причастны сотрудники полиции, которые, по предварительной информации, отказывали потерпевшим в принятии заявлений о хищениях. Центральная фигура дела — Игорь Бардин, ранее объявленный Следственным комитетом РФ в международный розыск. Он приходится отцом Владимиру Бардину, уже арестованному по идентичному обвинению.

Причиной задержания, отметили в ведомстве, стала причастность фигурантов к организации преступной схемы по систематическому хищению средств у участников СВО. По версии следствия, злоумышленники идентифицировали военнослужащих среди пассажиров аэропорта Шереметьево, завышали стоимость поездок на такси, вымогали деньги и похищали банковские карты.