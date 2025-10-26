Более 10 мощных взрывов прогремело над Тульской областью

Более 10 мощных взрывов прозвучало над Тульской областью. По предварительным данным, над регионом работают силы противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Местные жители рассказали, что от многочисленных взрывов они проснулись около 05:00. Яркие вспышки были видны в небе над Ленинским районом и Заречьем. По словам очевидцев, сейчас все спокойно, визуально пожаров или каких-либо последствий атаки не наблюдается, — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

25 октября около одного из домов в городе Обнинске Калужской области обнаружили беспилотник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Стефан Перевалов. БПЛА нашли в районе улицы Курчатова.

В ночь на 25 октября Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Российские силы ПВО уничтожили 121 вражеский дрон. Атаке подверглись Ростовская, Волгоградская, Брянская, Калужская, Смоленская, Белгородская, Воронежская области и другие регионы страны.