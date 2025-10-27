Митрошина подала иск в суд к бывшим адвокату и юристу на 69 миллионов рублей

Блогерша Александра Митрошина обратилась в суд с иском к бывшему адвокату Алисе Волховой и юристу Ольги Гольцевой. Она намерена взыскать с них 68,6 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Общая сумма исковых требований — свыше 68 миллионов рублей и 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Среди основных эпизодов: переводы 41 миллиона рублей под предлогом защиты от блокировки счетов, 12,4 миллиона рублей за оформление гражданства Вануату, 10,2 миллиона рублей по неустановленному предлогу и пять миллионов рублей наличными за «исключение из черного списка», — рассказали в Telegram-канале РЕН ТВ.

Помимо этого, по словам Митрошиной, ситуация с адвокатом и юристом привела к ухудшению здоровья. В связи с переживаниями блогерша начала страдать бессоницей.

Волхову и Гольцеву задержали по подозрению в мошенничестве. Адвокат и юрист работали на Митрошину и, по версии следствия, ввели ее в заблуждение. Они обещали за деньги вычеркнуть блогершу из черных списков администрации президента, которых в действительности нет. Кроме того, злоумышленницы получили от Митрошиной 11 миллионов рублей, чтобы сделать гражданство иностранного государства. Однако свое обещание подозреваемые не выполнили. Позднее суд избрал обеим фигуранткам меру пресечения. Обеих подозреваемых отправили под домашний арест.