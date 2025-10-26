МВД назвало самые популярные профессии мошенников на сайтах знакомств

Мошенники чаще всего используют профессии врача, военного или журналиста для маскировки на сайтах знакомств, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Причина в том, что именно эти «романтичные» специальности вызывают больше всего доверия и понимания. В ведомстве отметили, что также аферисты часто используют образы успешных бизнесменов и предлагают бесплатно обучить стратегиям, которые якобы сделали их «криптомиллионерами».

Всего за несколько дней мошенник может под видом «сильной симпатии» выманить деньги и персональные данные человека, предупреждают в МВД.