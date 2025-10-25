В Ростовской области загорелся тягач

В Волгодонске Ростовской области произошло возгорание в кабине тягача. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по региону.

«ЧП произошло на Октябрьском шоссе — загорелась кабина грузовика. К счастью, никто не пострадал. Огнеборцы ликвидировали огонь на двух квадратах», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что для ликвидации возгорания привлекли шесть сотрудников ведомства и одну автоцистерну.

12 октября на юго-западе Москвы загорелся легковой автомобиль. Машина оказалась почти полностью уничтожена, однако люди не пострадали. Инцидент произошел на Профсоюзной улице рядом с ТЦ «Калужский». Причины возгорания уточнялись.

В сентябре в Бураевском районе Башкирии машина на огромной скорости перелетела через опалубку на реке Быстрый Танып, загорелась и упала в реку. По предварительной информации, водитель транспортного средства выжил. Он находился в медицинском учреждении.