Друг семьи исчезнувшей в Мьянме белоруски подтвердил новость о судьбе девушки

Гражданка Белоруссии Вера Кравцова, пропавшая в Мьянме, предположительно скончалась. Об этом заявил близкий друг семьи в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Мужчина пожелал остаться неизвестным. Его голос был изменен при монтаже.

"Она точно мертва. Есть доказательства. Я их не видел, видели родные, этого достаточно", - сказал друг семьи.

Мужчина добавил: "Они знают, что смерть была ненасильственной. Так случилось". Собеседник телеканала опроверг распространявшиеся слухи о том, что девушка могла стать жертвой торговцев органами.

В то же время бабушка пропавшей рассказала журналистам, что семья до сих пор пребывает в неведении относительно судьбы внучки. По ее словам, родные даже не знали, в каком именно городе Мьянмы Вера планировала работать по контракту.

"До третьего числа выходила на связь и говорила, что у нее все нормально", - добавила женщина.

В ходе поисков в сети появилась справка о смерти девушки от сердечного приступа с указанием даты 15 октября 2025 года, однако журналисты усомнились в подлинности этого документа. Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство сообщало, что дипломаты занимаются поисками гражданки, связь с которой была потеряна 4 октября.