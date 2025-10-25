В Тбилиси скончался молодой учитель, которого забили подростки

В городе Тбилиси скончался 26-летний школьный преподаватель, ставший жертвой жестокого нападения. По информации местных жителей, несколько дней назад группа несовершеннолетних, включая 16-летнюю девушку, подстерегла мужчину у его дома и избила с использованием тупого предмета, сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия.

По предварительным данным, причиной насилия могла стать ревность. В результате нападения молодой учитель получил тяжелые повреждения головы и находился в коме. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.

По данным средств массовой информации, правоохранительные органы задержали одного подозреваемого — 17-летнего юношу. Министерство внутренних дел пока не прокомментировало ход расследования данного уголовного дела.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастность других лиц к совершению преступления.