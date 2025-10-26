Шторм «Мелисса» в Атлантике усилился до урагана разрушительной категории

Образовавшийся в Атлантическом океане тропической шторм, получивший название «Мелисса», усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в пресс-службе Национального центра США по наблюдению за ураганами.

По словам представителей ведомства, разрушительный ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час. При этом максимальная скорость ветра в его пределах достигает 51 метра в секунду.

Сейчас «Мелисса» находится на расстоянии 200 километров к юго-востоку от Кингстона, столицы Ямайки, передает официальный сайт учреждения.

Тайфун «Матмо» 5 октября пришел к побережью городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 42 метров в секунду.

Ранее сильнейший шторм, обрушившийся на Таиланд, привел к тому, что российские туристы остались без электроснабжения. Особенно сильно пострадал остров Пхукет, где ураганные ветры срывали крыши и ломали деревья.

Грузовой самолет Boeing 747 из-за бушующего тайфуна «Подул» ударился двигателем во время приземления на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Тайбэй-Таоюань на Тайване.