В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна

В Республике Татарстан произошел трагический инцидент: пятилетняя девочка выбросила младенца из окна квартиры, расположенной в жилом доме в поселке Васильево. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash. На данный момент детали происшествия официально не разглашаются.

«Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна четвертого этажа в Васильево», — пишет telegram-канал.

По свидетельству очевидцев, у выброшенного из окна ребенка не было шансов выжить. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

