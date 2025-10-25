В МВД раскрыли, что ждет участников драки в ЖК «Прокшино» в Москве

Все причастные к массовой драке в Москве будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, во дворе ЖК «Прокшино». Стражи порядка после ЧП задержали и доставили в отдел полиции порядка 40 человек.

«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметила Волк.

Представитель МВД уточнила, что иностранцы, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, будут выдворены за пределы России с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке.

Драка рабочих произошла на территории столичного ЖК «Прокшино»

Волк констатировала, что реализация этой меры находится на контроле у руководства МВД России.