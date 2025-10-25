Наркоторговцы начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу

© Вечерняя Москва

Продавцы наркотиков начали добавлять запрещенные вещества в специи, соки и пластмассу: таким образом они организовывают контрабанду в Европу. Об этом в субботу, 25 октября, рассказал глава уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх.

По его словам, способы доставки наркотиков в европейские страны становятся все более изощренными.

— В последние годы мы наблюдаем тенденцию: организованные преступные группировки с помощью химических процессов добавляют кокаин в легальные экспортные товары, такие как, например, специи, соки или пластмасса, — отметил Мюнх.

Он подчеркнул, что обнаружить такой кокаин невозможно: после прохождения контроля в аэропортах его извлекают, после чего перерабатывают, передает Bild.

Житель столицы недавно затопил квартиру соседки по дому, расположенному на улице Генерала Тюленева. Женщина вызвала правоохранителей, которые впоследствии нашли в жилье мужчины наркоплантацию.

Ранее полицейские поймали злоумышленника, который выращивал конополю в жилом доме в деревне Глухово. Правоохранители нашли там 28 кустов каннабиса, а также 400 граммов высушенного растения.