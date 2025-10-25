В Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва

Городские службы начали очистку территории вокруг жилого дома в Сочи от обломков и мусора после взрыва газа, произошедшего прошлой ночью. В работах задействована специальная техника. Об этом в субботу, 25 октября, сообщила городская администрация.

© Вечерняя Москва

— Начата расчистка прилегающей территории от обломков и мусора. Для этого задействованы сотрудники и спецтехника городских предприятий, — говорится в публикации.

По информации местных властей, оперативные службы завершили работу в доме, где произошел взрыв. Планируется провести обследование всех этажей здания, а специалисты МЧС проведут инструментальную диагностику. После проверки будет принято решение о дальнейшем использовании многоквартирного дома, как отметили в мэрии.

Также в материале сообщается, что в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 28 человек, в том числе семь детей. Местные власти организовали горячее питание для людей, находящихся в ПВР.

Взрыв газа в Сочи произошел ночью 25 октября, громкий звук был слышен по всему центру города. Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Также в результате взрыва по меньшей мере в трех квартирах дома выбило стекла.

Позднее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что при взрыве газа в жилом доме один человек погиб и трое пострадали.