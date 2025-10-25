В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами

В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов в ЖК «Прокшино». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

© Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния», — подчеркнула Волк.

О том, что на территории московского ЖК произошла массовая потасовка, стало известно ранее 25 октября. Утверждалось, что толпа мигрантов устроила драку с лопатами, палками и дорожными знаками. На место приехали пять машин полиции и одна карета скорой помощи. Полиция задержала около 40 участников потасовки.