Артист Матвей Циренщиков из группы на BMX-велосипедах пострадал во время выступления в Казанском цирке. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ходе экстрим-шоу «Одержимые». Молодой мужчина перескочил через препятствие, неудачно приземлился после прыжка, потерял равновесие, ударился головой о манеж и потерял сознание.

Организаторы в течение нескольких секунд пришли ему на помощь — осмотрели артиста и унесли его за кулисы, где он пришел в себя.

Позже у артиста выявили сотрясение мозга и направили в городскую клинику.

Ранее сообщалось, что во время репетиции в Большом Московском цирке разбился 19-летний воздушный гимнаст из Эфиопии, его экстренно госпитализировали.