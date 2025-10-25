Около 40 человек были задержаны после массовой драки около ЖК «Прокшино» в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», — написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Драка рабочих произошла на территории столичного ЖК «Прокшино»

Ранее сообщалось, что массовая драка с палками и лопатами произошла в ЖК «Прокшино» в Москве. По одной из версий, в потасовке участвовали рабочие со стройки.

Telegram-канал SHOT утверждает, что согласно предварительным данным, три человека получили травмы.