Убившие мальчика собаки покусали еще одного жителя

Жуткая история, произошедшая накануне в Березовском районе Красноярского края, получила продолжение. Свора бездомных псов, растерзавших мальчика, чуть позже напала на мужчину. Об этом пишет тг-канал Kras Mash.

© Московский Комсомолец

Житель Кузнецово вышел около 9 утра на пробежку. На пути ему повстречалась агрессивная стая. Молодому человеку вроде бы удалось отбиться. Этот момент попал на видео, которое распространили в соцсетях. На кадрах мужчина палкой отгоняет собачью свору.

Ранее сообщалось, что проезжавшие вблизи СНТ «Теремок» на машине люди обнаружили изуродованное тело ребенка. Как позже выяснилось, на 10-летнего мальчика напали бездомные собаки. Школьник отправился к знакомому пастуху через поле.

Как сообщает источник, ребенок воспитывался в благополучной семье. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека.