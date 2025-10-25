Полиция задержала 11 участников драки в ЖК «Прокшино» в Москве

Сотрудники полиции задержали рабочих, которые устроили драку на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве.

Об этом в субботу, 25 октября, сообщила Baza.

— Пока им вменяют административные статьи о хулиганстве, а некоторым — за нарушение миграционного учета. Правоохранители также проверяют ранее привлечение по данным статьям. В случае повтора нарушения им грозит депортация, — говорится в публикации.

По сообщения жителей, группы рабочих численностью 10–15 человек собирались в пятницу — тогда они «бурно выясняли отношения», но их конфликт не перерос в драку, передает Telegram-канал.

О произошедшем стало известно 25 октября. Рабочие вооружились палками, после чего стали драться на глазах жителей. Многие из участников драки кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов, а также замахивались лопатами и дорожными знаками. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека.

23 октября в городе Копейске Челябинской области произошла массовая драка с участием одетых в черное почти трех десятков мужчин рядом со светящимся арт-объектом.