Baza: Полиция задержала 11 участников драки в ЖК «Прокшино» в Москве
Сотрудники полиции задержали рабочих, которые устроили драку на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве.
Об этом в субботу, 25 октября, сообщила Baza.
— Пока им вменяют административные статьи о хулиганстве, а некоторым — за нарушение миграционного учета. Правоохранители также проверяют ранее привлечение по данным статьям. В случае повтора нарушения им грозит депортация, — говорится в публикации.
По сообщения жителей, группы рабочих численностью 10–15 человек собирались в пятницу — тогда они «бурно выясняли отношения», но их конфликт не перерос в драку, передает Telegram-канал.
О произошедшем стало известно 25 октября. Рабочие вооружились палками, после чего стали драться на глазах жителей. Многие из участников драки кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов, а также замахивались лопатами и дорожными знаками. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека.
23 октября в городе Копейске Челябинской области произошла массовая драка с участием одетых в черное почти трех десятков мужчин рядом со светящимся арт-объектом.