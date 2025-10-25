Под Красноярском 10-летнего мальчика загрызли собаки

Подросток погиб после нападения собак в Березовском районе Красноярского края. О происшествии сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошёл сегодня в районе СНТ «Теремок» Березовского района. Там нашли тело 10-летнего подростка «с укушенными ранами в области головы и различных частей тела».

«Около 8 часов утра 25 октября 2025 года мальчик пошёл через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота», — сообщают следователи.

Тело ребенка обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Следователи намерены дать правовую оценку действиям местной власти и лицам, ответственным за отлов и содержание безнадзорных животных.