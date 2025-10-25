Стали известны подробности убийства российского криминального авторитета

Появились новые подробности в деле об убийстве известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Организатор преступления Илья Симония, заочно приговоренный к 21 году колонии строгого режима, с подросткового возраста занимался преступной деятельностью. Согласно материалам дела, Симония, имевший уголовное прозвище Махо, большую часть времени находился в местах лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Московский городской суд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. По версии следствия, в апреле 2009 года Симония организовал убийство Иванькова с целью передела сфер влияния в преступной среде. Для реализации этого плана он привлек нескольких сообщников, которые установили слежку за Япончиком, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и автомобиль Газель.

Преступники выяснили, что Иваньков регулярно посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, и выбрали место для нападения неподалеку от заведения. 28 июля исполнители прибыли к ресторану и начали наблюдение. Вечером, когда Япончик выходил из заведения, из кузова автомобиля прозвучал смертельный выстрел. Иваньков скончался в больнице 9 октября от полученных ранений.

Сообщники Симонии также понесли наказание. Джанашия приговорен к 15 годам колонии, Шадания - к 16 годам. Газзаев, полностью признавший вину, получил 14 лет строгого режима. Бутба и Папава, имеющие абхазское и российское гражданство, были заочно арестованы. Сам Симония в настоящее время находится в международном розыске.