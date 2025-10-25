Bild: наркоторговцы начали добавлять кокаин в специи, соки и пластмассу

Организованные преступные группировки становятся все более изощренными в способах доставки наркотиков в Европу, наркоторговцы начали добавлять кокаин в специи и соки. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на главу федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Германии Хольгер Мюнх. "Преступники являются "новаторами" и могут гибко использовать свои порой огромные финансовые ресурсы, чтобы адаптировать свои методы контрабанды... В последние годы мы наблюдаем тенденцию: организованные преступные группировки с помощью химических процессов добавляют кокаин в легальные экспортные товары, такие как, например, специи, соки или пластмассу, которые доставляются из Южной Америки в Европу", – заявил Мюнх. Как сообщил Мюнх в ходе выступления с докладом о ситуации с организованной преступностью, обнаружить такой кокаин невозможно, поскольку после прохождения контроля в аэропортах или морских портах его извлекают в незаконных лабораториях и перерабатывают. Кроме того, глава BKA отметил, что контрабандисты все чаще используют мини-подлодки и скоростные надувные лодки для перевозки наркотиков по морю.