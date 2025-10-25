В Москве во время массовой драки мигранты разбили припаркованные автомобили.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ходе побоища в ЖК «Прокшино» на Коммунарке разбито несколько припаркованных автомобилей — после драки толпа строителей с палками и лопатами разбежалась по району», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у машин разбиты стекла. По данным канала, за помощью медиков обратились четыре человека. У одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области головы. В настоящее время на месте массовой драки работают комплексные силы московской полиции: правоохранители ищут участников конфликта.

Драка рабочих произошла на территории столичного ЖК «Прокшино»

Инцидент произошел днем 25 октября. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей бегают по проезжей части, дерутся и кидают друг в друга вещи. По словам местных жителей, им пришлось уворачиваться от ударов.