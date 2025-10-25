На территории московского жилого комплекса «Прокшино» подрались рабочие. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.

Участники потасовки вооружились палками, после чего начали борьбу на глазах жителей. Многие кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов, а также замахивались лопатами и дорожными знаками.

По предварительным данным, в результате произошедшего травмы получили три человека. На место прибыла полиция и скорая помощь.

По словам местных, зачинщики драки уже разбежались, уточнили в публикации.

24 октября два пассажира подрались в петербургском аэропорту «Пулково». По данным экстренных служб, конфликт мог произойти из-за ребенка.

В Москве 16 человек доставили в полицию после драки рабочих на стройке

До этого два ученика также сцепились в одной из школ подмосковного Дмитрова. Ссора между ними произошла на перемене. Один из подростков в результате драки получил травмы различной степени тяжести.