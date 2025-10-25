Появилась необычная версия исчезновения в тайге семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы, пропавшие в Красноярском крае с пятилетней дочерью, могут намеренно скрываться, не желая, чтобы их нашли. Такую версию выдвинул спасатель, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, пишет «АиФ».

© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Спасатель напомнил о старообрядцах, которые уходили в сибирскую тайгу, чтобы о них забыли. На его взгляд, Сергей и Ирина Усольцевы последовали их примеру: «они могут быть живы и здоровы», и это «самая такая прекрасная версия».

«Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли», — считает Киселев.

Он назвал «мифической» версию, согласно которой Усольцевы ждут помощи в какой-либо сторожке или пещере. В таком случае они бы подали сигнал, либо на их временное пристанище указал бы дым от костра.

В поисках пропавшей семьи Усольцевых спасатели обследовали еще 6 кв. км тайги

Ранее в СКР заявили, что не обнаружили свидетельств того, что семья Усольцевых готовилась покинуть Россию.