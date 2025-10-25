Дорожный знак убил ребенка в российском городе

В Воронеже в результате дорожно-транспортного происшествия погиб подросток. Трагедия произошла вечером 24 октября на перекрёстке улиц Ленинградской и Серова, сообщает "МК в Воронеже".

Трагическое происшествие произошло в центре Левобережного района города.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, выполняя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю «Нива». От полученного удара «Ниву» выбросило на тротуар, где она столкнулась со знаком пешеходного перехода.

Металлическая конструкция рухнула на стоявшего у перехода 14-летнего школьника, который в этот момент ожидал разрешающего сигнала светофора. Подросток скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.