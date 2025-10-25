ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила повреждения плотина Белгородского водохранилища.

© Газета.Ru

Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал губернатор.

По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой получать оперативные данные в районных чатах, у властей и по номеру экстренных служб.

12 человек ранены после атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район

Днем 23 октября беспилотники ВСУ массово атаковали Белгород и Белгородский район. Гладков заявлял, что в ходе массированной атаки украинских дронов пострадали 12 мирных жителей.