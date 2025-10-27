Арестованы новые фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево» арестованы две сестры и их мать, подозреваемые в участии в преступном сообществе. Как сообщил РИА Новости информированный источник, все трое содержатся в одном из столичных следственных изоляторов.

По данным собеседника агентства, фигурантки выполняли в схеме роль так называемых «попрошаек». Изначально им инкриминировалось только мошенничество, однако впоследствии к обвинениям добавилась статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Общее число арестованных по данному делу превышает 30 человек, включая предполагаемого организатора преступной группы Алексея Кабочкина. Следствие установило, что участники группировки, в которую входили и сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту, целенаправленно выбирали в качестве жертв военнослужащих, прибывающих в «Шереметьево». Большинство эпизодов связаны с завышением цен на такси для участников СВО.

