В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Калуги «Грабцево» временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Накануне, 25 октября, также аэропорты Краснодара, Ярославля, Волгограда и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в целях безопасности.

Ранее в этом же месяце Кореняко уже сообщал об ограничении полетов в аэропорту Калуги.