«Ему показался бес»: свердловчанин ворвался в чужую квартиру и убил незнакомку

В Алапаевске (Свердловская область) Геннадий Домнин жестоко убил пенсионерку по фамилии Билалова, потому что в ее глазах ему показался бес. Суд уже вынес приговор мужчине. Подробности криминальной истории — в материале URA.RU.

ЧП произошло вечером 15 января. Как следует из приговора, пьяный Домнин возвращался домой, чтобы унести инструмент. С собой он всегда таскал металлический колышек с острым концом, где приварено металлическое кольцо. Унеся инструмент, мужчина решил навестить друга, который жил в этом же доме на третьем этаже. Товарища не оказалось дома, и тогда Геннадий зачем-то дернул ручку чужой квартиры, которая оказалась не заперта.

Он прошел внутрь и увидел бабушку, которая отдыхала на диване. Он вытащил из кармана колышек и нанес жертве 27 ударов.

«Зачем он это сделал — не знает, но в глазах той бабушки ему показался бес, которого он испугался. Такое с ним в состоянии алкогольного опьянения и раньше было», — сказано в приговоре.

Убив женщину, мужчина решил замести следы. Для этого он поджег квартиру и ушел к другому товарищу, которому признался в убийстве. Свой колышек Геннадий выбросил по дороге в мусорный бак. Соседи, заметив дым, вызвали МЧС. Когда спасатели зашли в квартиру, то нашли труп.

Силовики задержали Домнина 18 января. Им он признался, что до убийства три дня подряд выпивал спиртное. На одежде Геннадия силовики нашли кровь убитой. Он дал признательные показания. Против него возбудили дело по двум статьям УК РФ: «Убийство» и «Нарушение неприкосновенности жилища». Суд поместил его под стражу.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что Домнин ранее был участником спецоперации на Украине. Там он получил ранение, медали и благодарственные письма. Мужчина принес извинения родным убитой. В конце мая суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свой приговор, судя по всему, он не обжаловал.