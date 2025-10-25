В Корее задержали пьяного россиянина, угрожавшего прохожим ножом

В столице Южной Кореи задержали гражданина России, который в состоянии опьянения вышел на улицу с большим ножом и начал угрожать окружающим. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

По данным канала, 34-летний мужчина в районе Мун-дон размахивал тесаком и повредил витрины нескольких магазинов, чем напугал прохожих. Прибывшие на место полицейские потребовали, чтобы он бросил оружие, однако россиянин отказался подчиниться и продолжил угрожать.

Правоохранители применили против него электрошокер, затем холостые, а позже — боевые патроны, после чего мужчину удалось задержать. Его доставили в участок. По информации СМИ, задержанному вменяют воспрепятствование работе полиции и запугивание. Отмечается также, что он имеет визу беженца. Алкотест показал, что мужчина был пьян, однако наркотиков в крови не обнаружено.

