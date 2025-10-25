Мошенники похитили у участника СВО миллионы рублей и признались ему в обмане

Участник спецоперации (СВО) из Зеленогорска Краснодарского края стал жертвой мошенников. У него похитили 15,8 миллиона рублей, а затем признались ему в обмане, по факту случившегося заведено уголовное дело, заявили в прокуратуре регионе, передает ТАСС.

«В сентябре 2025 года 26-летний житель Зеленогорска получил звонок. Женщина, представившаяся деканом его университета, сообщила о необходимости срочно зарегистрироваться на "Госуслугах" и продиктовала ссылку», — приводятся подробности в сообщении.

Мужчина перешел по ссылке и ввел данные для входа, после этого звонок прервался. Затем ему на почту прислали уведомление о входе в аккаунт с другого устройства, в котором был указан номер «техподдержки». Мошенники подтвердили ему взлом аккаунта.

Впоследствии на связь с мужчиной вышли люди, представившиеся работниками Центробанка и правоохранительных органов. Они дали ему указания, как защититься от оформления на него кредитов, которое якобы начало происходить после взлома его личного кабинета на «Госуслугах». В итоге жертва несколько недель переводила средства онлайн и передавала наличные курьеру злоумышленников.

«Жестоким финалом многодневного психологического давления стало сообщение от "сотрудника Центробанка". Вместо инструкций по возврату средств в нем было признание в обмане», — заключили в прокуратуре.

Ранее россиянин узнал об оформлении на него кредита, пока он находился на фронте. Мошенники оформили займ, воспользовавшись персональными данными участника СВО и подписав договор электронной подписью через мобильный телефон.