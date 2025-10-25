Ребенка нашли под завалами после взрыва в жилом доме в Сочи

Спасатели нашли маленькую девочку под завалами после взрыва газа в жилом доме в Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как говорится в сообщении, сейчас пострадавшего ребенка везут в больницу.

В ночь на 25 октября в многоквартирном доме в Сочи, расположенном на улице Тимирязева, произошел взрыв газа. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал.

По информации МЧС, инцидент случился в квартире на четвертом этаже. Взрыв привел к пожару на площади 15 кв. м.

