Мецената Карла Лоора арестовали в Белгородской области

В Белгородской области правоохранители арестовали заслуженного строителя России и мецената Карла Лоора по подозрению в передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила Baza.

По данным журналистов, в 2018 году Лоор передал должностному лицу квартиру за покровительство и помощь в вводе в эксплуатацию жилого дома. После этого его компания смогла продать в нем жилье и заработать на этом.

В отношении Лоора возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Чиновник, получивший квартиру, тоже стал фигурантом дела — его подозревают в получении взятки, передает Telegram-канал.

