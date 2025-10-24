Нить потянулась в ДНР: кто помогал обналичивать миллионы на курских укреплениях

Обвиняемый в растрате бюджетных средств на строительстве курских фортификаций гендиректор компании «Сиэми» Виталий Синьговский дал подробные показания на депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко. Как передает РИА Новости, Синьговский в ходе судебного заседания заявил, что именно она играла ключевую роль в обналичивании похищенных денег.

Показания Синьговского, чье дело теперь рассматривается в особом порядке из-за сотрудничества со следствием, пролили свет на всю коррупционную цепочку. В ней, как выяснилось, были замешаны также бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев и заместитель губернатора Александр Дедов.

«Васильев познакомил с Бондаренко, которая, со слов Васильева, являлась его доверенным лицом и должна была предоставлять сведения о юридических лицах, на счета которых необходимо перечислять часть поступающих денежных средств», — зачитал прокурор показания Синьговского.

Далее бизнесмен пояснил, что именно Бондаренко «занималась обналичиванием денежных средств и переводила денежные средства на счета подконтрольных ей организаций». После обналичивания деньги передавались Васильеву.

Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде

Сама Татьяна Бондаренко, уроженка Курска и депутат парламента ДНР с 2023 года, была арестована Басманным судом Москвы еще в начале октября. Ей вменяют растрату в особо крупном размере и незаконную банковскую деятельность. По данным Генпрокуратуры, общая сумма похищенных средств по двум контрактам, заключенным с аффилированными фирмами, составила почти 385,3 миллиона рублей.