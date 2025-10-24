Экс-мэра Ростова арестовали по делу о превышении должностных полномочий

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу бывшего главу администрации города Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Логвиненко арестовали на два месяца — до 23 декабря 2025 года включительно. Защита подозреваемого намерена обжаловать это решение суда.

24 октября стало известно о задержании Логвиненко. По данным Следственного комитета (СК) России, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году Логвиненко, будучи главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В СК уточнили, что бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей.

В конце января 2025 года Городская дума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку Логвиненко. Он работал в ростовской администрации с 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года возглавлял администрацию города.