МВД проверит семью из Чебоксар из-за ролика с татуировкой младенцу

Полиция проводит проверку в отношении родителей из Чебоксар, которые опубликовали видео в социальных сетях, где наносят татуировку своему ребенку. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам родителей, видео было постановочным для привлечения подписчиков в соцсети. Отец ребенка рассказал, что надпись на руке ребенка была нанесена гелевой ручкой, а звук тату-машинки они наложили при монтаже ролика.

— Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по городу Чебоксары планируют проверить жилищно-бытовые условия семьи и поставить ее на профилактический учет. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы, — говорится в сообщении.

В России готовят законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних, сообщил первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Дерматолог Татьяна Егорова отметила, что вопрос имеет медицинскую и психологическую стороны.