В ФСИН прокомментировали сообщения о нападении на конвой в Казани

Пресс-бюро ФСИН России опровергло слухи о том, что в Казани произошло нападение на конвой ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению пресс-бюро, информация о нападении является фейком.

«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько неизвестных лиц напали на конвой военной комендатуры в Казани. Сообщалось, что в ходе атаки они освободили перевозимого заключенного – солдата. Кроме того, в новости также говорилось, что после нападения в городе был объявлен план «Перехват».