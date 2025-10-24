СМИ соообщили о нападении на конвой ФСИН в Казани

Издание "Вечерняя Казань" сообщает, что неизвестные атаковали конвой ФСИН в Казани и отбили заключенного.

Официально информация еще не подтверждена.

"Неизвестные лица, напав на конвой ФСИН на светофоре, освободили перевозимого заключенного – солдата", - говорится в сообщении издания.

По данным журналистов, инцидент произошел на Гвардейской улице возле дома номер 7.

После этого правоохранители ввели в городе план "Перехват" для задержания автомобиля «Kia Rio» чёрного цвета.

Других подробностей пока нет.