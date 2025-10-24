На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась крыша

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась часть крыши. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, инцидент произошел на двенадцатой платформе. В какой-то момент с ее потолка стали падать панели. В результате никто из пассажиров не пострадал, но панели завалили часть терминала.

Причины произошедшего пока неизвестны — их устанавливают соответствующие органы.

Стена многоэтажного дома обрушилась в Нью-Йорке после взрыва газа

Ранее в Санкт-Петербурге загорелась крыша элитного ЖК на Петровском острове.