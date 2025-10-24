Надругавшегося над российским школьником педофила отпустили домой

В Екатеринбурге суд изменил меру пресечения 56-летнему педофилу, который заманил 12-летнего школьника в квартиру и вместе с другом надругался над мальчиком. Об этом пишет E1.RU.

Ребенок, по данным издания, признался в этом маме лишь через несколько дней, так как мужчины требовали держать все в тайне. Мать обратилась в полицию и мужчину задержали.

Отмечается, что суд изменил меру пресечения мужчине на домашний арест из-за его состояния здоровья. Соседи подняли панику в общедомовом чате, опасаясь того, что мужчина совершит новые преступления.

Ранее сообщалось, что 72-летний цыган-пенсионер на протяжении нескольких лет совращал маленьких детей в Волгоградской области. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.