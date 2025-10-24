Стал известен приговор цыгану-педофилу из российского поселка

72-летний пенсионер на протяжении нескольких лет совращал маленьких детей в Михайловском районе Волгоградской области. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом пишет V1.ru.

Жители поселка Себрово в январе обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и просили его защитить их детей, которых совращает мужчина цыганской национальности.

После огласки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. 23 октября Михайловский районный суд вынес мужчине приговор.

По словам родителей, вину мужчина так и не признал, и заявил, что дети сами подходили к нему. Родители также добавили, что срок их полностью устраивает, но это не значит, что теперь они могут не переживать за детей.

Сообщается, что родственники подсудимого, в том числе и жена, которая работает в школе уборщицей, продолжают жить в поселке. Некоторые местные жители говорят, что жена от него после случившегося отказалась. Не было ее и на суде.

