В Крыму мужчину задержали за призывы применять насилие к русским

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю задержали жителя Судака по подозрению в оскорблении граждан русской национальности и распространении в интернете призывов к совершению насильственных действий в отношении них.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Судака 1964 г. р., который обвиняется в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

В своих публикациях фигурант допускал уничижительные высказывания в адрес русского населения. Проведенная лингвистическая экспертиза установила, что его текстовые записи содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий против группы лиц, объединенных национальным признаком (русских).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 280, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.