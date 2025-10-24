Кафе в Калининграде, где отравились 14 школьников, закрыли на три месяца
Калининградское кафе «Бела Дона», в котором отравились 14 школьников, приостановило свою деятельность. Заведение закрыли на три месяца.
Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил корреспондент из зала суда.
В ходе исследования, проведенного специалистами Роспотребнадзора, в еде были выявлены кишечная палочка и стафилококк. Об отравлении школьников стало известно 19 октября. Ученики пожаловались на плохое самочувствие после посещения кафе.
Заведение посетили представители Роспотребнадзора. Они зафиксировали многочисленные нарушения, в том числе неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции и другие изъяны.
Также недавно в больницу с отравлением попали 43 человека после того, как отведали продукцию производства компании «Восток», которую купили в разных магазинах торговой сети «Николаевский» в Бурятии. Среди заболевших оказались 18 детей.