Кафе в Калининграде, где отравились 14 школьников, закрыли на три месяца

Калининградское кафе «Бела Дона», в котором отравились 14 школьников, приостановило свою деятельность. Заведение закрыли на три месяца.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил корреспондент из зала суда.

— Суд постановил признать ООО «СБ39» виновным в совершении административного правонарушения и привлечь к ответственности по ст. 6.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток, — передает решение судьи ТАСС.

В ходе исследования, проведенного специалистами Роспотребнадзора, в еде были выявлены кишечная палочка и стафилококк. Об отравлении школьников стало известно 19 октября. Ученики пожаловались на плохое самочувствие после посещения кафе.

Заведение посетили представители Роспотребнадзора. Они зафиксировали многочисленные нарушения, в том числе неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции и другие изъяны.

Также недавно в больницу с отравлением попали 43 человека после того, как отведали продукцию производства компании «Восток», которую купили в разных магазинах торговой сети «Николаевский» в Бурятии. Среди заболевших оказались 18 детей.