Суд арестовал всадника, отстегавшего двух пенсионеров

Мужчину, избившего плеткой супругов, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

© Московский Комсомолец

Супруги сделали замечание мужчинам на лошадях. Пенсионеры напомнили всадникам в масках о запрете ездить по территории зоны отдыха. Однако мужчины отреагировали неадекватно. Возник конфликт.

Наездники вначале обругали пенсионеров, затем в ход пошли плетки. Хулиган ударил женщину по лицу и по руке. Мужчина также пострадал. У него повреждено предплечье.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Мужчину, применившего силу, заключили под стражу.